Mand fra Californien besøger Disneyland 2000 dage i træk

Men særligt én fan må siges at have overgået dem alle.

Som et af verdens største underholdningsselskaber er The Walt Disney Company vant til fans, der elsker selskabet bag Mickey Mouse, Snehvide og Peter Plys.

Således markerede 44-årige Jeff Reitz fra Huntington Beach i det sydlige Californien en milepæl torsdag. Det var nemlig dagen, hvor han havde besøgt forlystelsesparken Disneyland i den amerikanske delstat 2000 dage i træk.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er noget, jeg gør for at sikre, at tilværelsen bliver ved med at være sjov, fortæller han til det lokale medie The Orange County Register.

Det hele begyndte i 2012, da Jeff Reitz, der har årskort til forlystelsesparken, besøgte stedet med sin ven Tonya Mickesh.

De var begge arbejdsløse på det tidspunkt, og de brugte deres daglige besøg i parken som et slags åndehul.

Senere samme år fandt de begge arbejde, og efter at have besøgt parken hver dag hele foråret, blev de belønnet med en nat i den 200 kvadratmeter store luksussuite på stedet, the Disneyland Dream Suite.

Derfra fortsatte Jeff Reitz uden sin ven, og i 2014 markerede han 1000 dage i træk.