Mand får fængselsstraf på 16 år for at pine og dræbe katte

En 26-årig mand fra Californien er fredag ved en domstol i San Jose blevet idømt en fængselsstraf på 16 år for at have dræbt næsten 20 katte.

Det skriver AP.

Nogle af kattene lokkede han ud fra folks boliger, forklarede den dømte, Robert Roy Farmer, da han sidste år erkendte sig skyldig i 21 tilfælde af dyremishandling samt to andre anklagepunkter, deriblandt et for vold mod et barn.