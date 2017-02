En mand har erkendt at have skaffet våben til angrebet i San Bernardino i Californien i 2015, der kostede 14 mennesker livet. (Arkivfoto)

Mand erkender at have leveret våben til angreb i San Bernardino

Enrique Marquez Jr. har overfor en domstol erkendt at have købt de to automatvåben, som Syed Rizwan Farook og Tashfeen Malik brugte, da de skød og dræbte 14 mennesker og sårede yderligere 22 i december 2015.

En mand erkender at have leveret automatvåben til de to personer, der udførte angrebet på offentligt ansatte i San Bernardino i Californien i 2015.

Han var ifølge AP ikke vidende om, hvad våbnene skulle bruges til, men handlede alene som stråmand, da han købte våbnene i en sportsbutik.

Marquez har dog også erkendt, at han sammen med gerningsmændene tidligere har været med til at planlægge et angreb på et amerikansk college samt et angreb på bilkøer i Californien. Disse planer blev dog aldrig til noget.

Straffen kan blive op til 25 års fængsel. Marquez og anklagerne har dog indgået en aftale.

- Denne mand sørgede for, at morderne fik deres våben. Og nu kan han slippe med et rap over nallerne, sagde Gregory Clayborn, far til en af de dræbte, torsdag.

Den militante bevægelse Islamisk Stat tog efter angrebet skylden for det. Det er dog ikke bevist.

Syed Rizwan Farook og Tashfeen Malik blev begge dræbt under en skudveksling med politiet efter angrebet, der var rettet mod en sammenkomst af offentligt ansatte.