Manchesters politi dropper at dele info om angreb med USA

Britisk politi stopper med at dele informationer om angrebet i Manchester med USA. Det skriver BBC uden at angive en kilde til oplysningen. Årsagen er en række læk fra de amerikanske myndigheder til medier i USA.

Dermed bliver USA ikke holdt orienteret i samme grad om efterforskningen af selvmordsangrebet, der mandag kostede 22 mennesker livet efter en koncert med popstjernen Ariana Grande på Manchester Arena.

Briterne er vrede over en række læk til amerikanske medier om angrebet i Storbritannien.

Britiske embedsmænd var særligt rasende over, at billeder af de angivelige skader efter angrebet og billeder af bombedele blev bragt af The New York Times.

Også navnet på den formodede gerningsmand, 22-årige Salman Abedi, blev trykt i amerikanske medier, før briterne ønskede at offentliggøre navnet. Det sker ofte for at undgå, at mulige medskyldige kan nå at stikke af.

Torsdag kunne republikaneren Mike McCaul, der er formand for udvalget for national sikkerhed i Repræsentanternes Hus, oplyse, at der ved angrebet i Manchester er brugt samme type sprængstoffer som ved angrebene i Paris i 2015 og i Bruxelles sidste år.

Når den britiske premierminister og USA's præsident mødes til et Nato-topmøde i Bruxelles torsdag, vil Theresa May konfrontere Donald Trump med amerikanernes lækager.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Storbritanniens indenrigsminister, Amber Rudd, har tidligere til BBC sagt, at hun er meget utilfreds med, at amerikanerne delte oplysninger, som de havde fået af briterne, før briterne selv var klar til at gå ud med oplysningerne.

Hun kaldte situationen for irriterende.

Også ledelsen i britisk politi og borgmesteren i Manchester har reageret stærkt på lækagen fra de amerikanske embedsmænd.

Det er formentlig politikilder, der har lækket oplysninger og ikke Det Hvide Hus, erfarer BBC's sikkerhedskorrespondent, Gordon Corera. Ifølge BBC håber politiet, at man snart kan vende tilbage til et normalt forhold.