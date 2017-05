Manchester politi anholder to efter kontrolleret sprængning

Det skriver Greater Manchester Police i et tweet tidligt lørdag morgen. Dermed er 13 personer blevet anholdt, hvoraf to senere er løsladt.

Yderligere to mænd på henholdsvis 20 og 22 år er anholdt i Manchester i forbindelse med efterforskningen af bombeangrebet mandag.

De seneste anholdelser fandt sted på en adresse i bydelen Cheetham Hill.

Politiet var i besiddelse af ransagningskendelse, men måtte tvinge sig adgang.

- En kontrolleret sprængning fandt sted for få adgang til adressen, skriver politiet i tweetet.

De to personer er anholdt på mistanke om, at de har forbrudt sig mod terrorlovgivningen i Storbritannien, fremgår det af Greater Manchester Police's tweet.

I forvejen har britisk politi ifølge The Telegraph blandt andet anholdt den formodede bombemand Salman Abedis fætter - en 24-årig indehaver af en frisørsalon i Manchester.

Fredag oplyste politiet i Manchester i øvrigt, at man havde anholdt en 44-årig mand i sagen.

Efterforskningen tyder på, at den 44-årige mand kan have forbindelse til mandagens bombeangreb i den britiske storby.

Lederen af det britiske politis antiterrorenhed, Mark Rowley, sagde fredag, at politiet mener at have "fået fat i en stor del" af bombemandens netværk.

Rowley tilføjede, at han er overbevist om, at politiet har fat i nogle "nøglespillere". Det er ifølge ham sandsynligt, at der vil ske flere anholdelser.

22 mennesker blev dræbt og over 100 såret, da en selvmordsbombemand mandag aften udløste en sprængladning i Manchester Arena.

Det skete, netop som en koncert med popstjernen Ariana Grande var slut, og salen var fuld af mennesker.