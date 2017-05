Manchester-politi anholder 44-årig mand i bombesag

Politiet i Manchester har anholdt en 44-årig mand på terrormistanke. Efterforskningen tyder på, at han kan have forbindelse til mandagens bombeangreb i den britiske storby.

Anholdelsen skete fredag aften i Rusholme-området.

Manden er mistænkt for at have overtrådt de britiske antiterrorlove, tilføjer politiet.

Med anholdelsen af den 44-årige mand er der foretaget i alt 11 anholdelser i sagen. Ni mænd er fortsat i politiets varetægt.

Tidligere er en mand og en kvinde blevet løsladt igen uden at være sigtet.

Lederen af det britiske politis antiterrorenhed, Mark Rowley, sagde fredag, at politiet mener at have "fået fat i en stor del" af Manchester-bombemandens netværk.

Rowley tilføjede, at han er overbevist om, at politiet har fat i nogle "nøglespillere", og at det er sandsynligt, at der vil ske flere anholdelser.

22 mennesker blev dræbt og over 100 såret, da en selvmordsbombemand mandag aften udløste en sprængladning i Manchester Arena.

Det skete netop som en koncert med popstjernen Ariana Grande var slut og salen var fuld af mennesker.

Mange af ofrene er unge mennesker.