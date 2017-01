Maltas premierminister og den nuværende formand for EU-rådet, Joseph Muscat, opfordrer til en aftale med Libyen for at løse migrationskrise.

Malta vil have EU-Parlamentet med på Libyen-løsning

Malta vil bruge EU-formandskabet på at løse migrationskrise via Libyen, men har brug for EU-Parlamentet.

I første halvdel af 2017 har Malta formandskabet for EU, og i den periode vil Maltas premierminister, Joseph Muscat, forsøge at lave en migrationsaftale med Libyen.

- Vi er nødt til at handle for at redde liv. Løsningerne på bordet er kontroversielle, men ikke at gøre noget er mere kontroversielt, siger Joseph Muscat.

Han nævner EU's aftale med Tyrkiet som forbillede for den aftale med Libyen, som han ønsker at indgå.

I aftalen med Tyrkiet fra marts sidste år er det lykkedes EU at sætte en voldsom bremse på strømmen af migranter, der tager turen over Det Ægæiske Hav til de græske øer.

Joseph Muscat vil derfor nu have EU til at genoplive en aftale, som Italien indgik med Libyen under Muammar Gaddafis styre om penge for at bremse migranter.

For at få aftalen realiseret snarest må han have EU-Parlamentet til at arbejde hurtigt og smidigt.

Der er blevet sat spørgsmålstegn ved netop EU-Parlamentets effektivitet efter formandsvalget tirsdag, der har budt på både brudte løfter og koalitioner.

Den nye formand for EU-Parlamentet, Antonio Tajani, lover dog Joseph Muscat på et fælles pressemøde, at løsningen af migrationsproblemet vil være af højeste prioritet.

- EU-Parlamentet vil gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til vores forpligtelser. Det gælder især løsningen på migrationsproblemet, siger han.

Han understreger samtidig, at parlamentet vil arbejde med resten af EU-institutionerne - og ikke imod dem.

- Vi vil stå skulder-ved-skulder med EU-Kommissionen og EU-Rådet, siger han.