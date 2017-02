Malaysisk politi beordrede søndag, at lufthavnen blev minutiøst gennemgået for giftgasser efter snigmordet på Kim Jong-nam. Imens måtte passagerer vente.

Malaysisk lufthavn erklæret fri for giftstof efter snigmord

VX bliver betragtet som et af de giftigste kemiske våben, der nogensinde er blevet skabt. En lillebitte dråbe er nok til at dræbe et menneske.

Myndigheder har gennemgået hele lufthavnen minutiøst, før den blev erklæret sikker, skriver Reuters.

- Vi kan bekræfte, at der ikke er fundet noget farligt materiale i lufthavnen. Vi kan også bekræfte, at lufthavnen er fri for nogen form for smitsomt eller farligt materiale. Lufthavnen er sikker, siger Abdul Samat Mat, politichef i delstaten Selangor, ifølge Reuters.

Kim Jong-nam blev dræbt 13. februar. Han døde, efter at en kvinde havde smurt den giftige nervegas i hovedet på ham.

En obduktion har ifølge landets sundhedsminister, Subramaniam Sathasivam, bekræftet, at det var nervegiften VX, der blev brugt til at dræbe ham.

Den hovedmistænkte kvinde forklarede lørdag, at hun fik 630 kroner for at forgifte nordkoreaneren.

Den indonesiske kvinde troede angiveligt, at hun deltog i et realityprogram.

Det har hun forklaret i et forhør med malaysisk politi.

En vietnamesisk kvinde, der også er anholdt i sagen, er kommet med samme forklaring.

I alt to kvinder menes at have udført attentatet, mens flere andre er mistænkt for at være indblandet på anden vis. Angiveligt på ordre fra det nordkoreanske regime.

Kim Jong-nam levede i eksil under kinesisk beskyttelse. Han har tidligere offentligt talt dårligt om sin familie, der har styret Nordkorea i mange årtier.

Drabet har medført en diplomatisk krise mellem Malaysia og Nordkorea. Ifølge Reuters overvejer Malaysia at lukke sin ambassade i Nordkorea.