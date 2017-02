Malaysia vil udlevere lig af Kim Jong-uns halvbror

Den 45- eller 46-årige Jong-nam døde mandag i Malaysia.

Myndighederne mener, at han var udsat for et snigmord, mens han ventede på at komme med et fly fra den internationale lufthavn i Kuala Lumpur til den kinesiske enklave Macau.

Kilder i både den sydkoreanske og amerikanske regering har sagt, at drabet er udført på bestilling fra Nordkorea.

Kim Jong-nam er som Kim Jong-un søn af Nordkoreas tidligere leder Kim Jong-il.

Sønnerne har dog ikke den samme mor, og Jong-nam har i adskillige levet i eksil.

Som den ældste af de to var han egenligt udset til at afløse sin far som leder af Nordkorea, men angiveligt faldt han i unåde, da han i 2001 forsøgte at rejse ind i Japan på et forfalsket pas.

Han forklarede, at han ønskede at besøge Disneyland i Tokyo.

Men det faldt ikke i god jord hjemme i Pyongyang, og i stedet endte Kim Jong-un med at overtage magten, da faren døde i 2011.

Sydkoreas efterretningstjeneste, NIS, oplyste onsdag ifølge BBC på et lukket møde med parlamentsmedlemmer, at Nordkorea i fem år har forsøgt at dræbe Kim Jong-nam.

Den stående ordre blev muligvis udført mandag.

Politiet i Malaysia har indtil anholdt to kvinder i sagen.

NIS fortalte også, oplyser kilder, der deltog i mødet, at Jong-nam i 2012 - efter at have overlevet et drabsforsøg - sendte et brev til Kim Jong-un, hvor han bad for sit og sin families liv.

- Jeg håber, at du annullerer ordren om at straffe mig og min familie. Vi har ingen steder at tage hen, intet sted at skjule os, og vi ved, at den eneste måde at undslippe på er at begå selvmord, skrev han til sin lillebror.