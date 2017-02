Malaysia vil drøfte udtalelser i drabssag med ambassadør

Nordkoreas ambassadør har ifølge Malaysia antydet, at det har noget at skjule i sag om drabet på Kim Jong-nam.

Det sker, fordi ambassadøren angiveligt er kommet med beskyldninger om, at den malaysiske regering har noget at skjule i forbindelse med efterforskningen af drabet på den nordkoreanske leder, Kim Jong-uns, halvbror, Kim Jong-nam.

Ifølge en erklæring fra det malaysiske udenrigsministerium er ambassadør Kang Chol således indkaldt til en samtale.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Nordkoreas ambassadør, Kang Chol, er blevet kaldt ind for at give en forklaring på de beskyldninger, han kom med mod Malaysias regering på et pressemøde 17. februar, skriver ministeriet.

- På sit pressemøde antydede ambassadøren, at den malaysiske regering "havde noget at skjule". Ambassadøren hævdede også, at Malaysia spillede "aftalt spil under indflydelse fra fjendtlige kræfter", tilføjes det.

Malaysias regering betragter beskyldningerne som "grundløse". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udenrigsministeriet understreger dog, at regeringen tager "ethvert forsøg på at ødelægge landets ry meget alvorligt".

Ifølge AFP er også Malaysias ambassadør i Nordkorea blevet kaldt hjem til en samtale i Kuala Lumpur.

Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam, var mandag aften i sidste uge på vej til Macau, da han angiveligt blev snigmyrdet af to kvinder i den internationale lufthavn i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Ifølge malaysisk politi sprøjtede kvinderne en form for væske i ansigtet på ham, da han ventede på at boarde sit fly.

Kilder fra både den sydkoreanske og amerikanske regering mener, at de to kvinder, der omtales som "agenter", udførte drabet på vegne af styret i Nordkorea.