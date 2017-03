Nordkoreas ambassadør i Malaysia, Kang Chol, taler under en pressekonference efter det meget omtalte giftdrab i sidste måned. Nu giver Malaysia ham 48 timer til at forlade landet. (Arkivfoto)

Malaysia smider Nordkoreas ambassadør ud efter giftdrab

Nordkoreas ambassadør i Malaysia er erklæret persona non grata efter kritik af efterforskning af giftdrab.

Malaysia har udvist Nordkoreas ambassadør og givet ham 48 timer til at forlade landet. Det oplyser det malaysiske udenrigsministerium i en meddelelse.

Drabet og efterdønningerne af det har resulteret i en diplomatisk krise mellem de to lande.

Nordkorea har ikke bekræftet, at den dræbte mand er den 45-årige Kim Jong-nam, som er halvbror til det lukkede lands leder.

Men nordkoreanerne og ikke mindst ambassadør Kang Chol har kraftigt kritiseret den malaysiske efterforskning af drabet og har hævdet, at Malaysia er i ledtog med Nordkoreas fjender.

- Udvisningen af Nordkoreas ambassadør er et tegn på regeringens bekymring for, at Malaysia kan være blevet brugt til ulovlige aktiviteter, skriver det malaysiske udenrigsministerium i en meddelelse.

- Ambassadøren er erklæret persona non grata (uvelkommen, red.). Han forventes at forlade Malaysia inden for 48 timer, tilføjer ministeriet.

Udvisningen kommer, efter at Malaysias regering har bedt om - men ikke modtaget - en undskyldning for ambassadørens udtalelser om, at efterforskningen af drabet er politisk motiveret, og at Malaysia er i ledtog med "fjendtlige kræfter".

Sydkorea mener i lighed med Malaysia, at Nordkorea står bag drabet, og at det er Kim Jong-un der har beordret sin halvbror skaffet af vejen, fordi han er en potentiel rival.

Kim Jong-nam blev dræbt i den internationale lufthavn i Kuala Lumpur 13. februar.

To kvinder, en vietnameser og en indoneser, er tiltalt for drabet. På videoovervågning kan man se de to kvinder nærme sig 45-årige Jong-nam og tørre noget af i ansigtet på ham.

Ifølge den malaysiske efterforskning er der tale om nervegassen VX. En obduktion har vist, at han døde af det farlige stof i løbet af 15-20 minutter.

Nordkoreas ambassadør i Malaysia hævder, at Kim Jong-nam døde af et hjertestop.