Malaysia deporterer nordkoreaner mistænkt for giftattentat

Der er ikke nok beviser til at tiltale en nordkoreansk mand mistænkt for indblanding i Kim Jong-nams drab.

Der er ikke nok beviser til at tiltale ham for at være indblandet i drabet, lyder det fra chefanklager Mohamed Apandi Ali.

Kim Jong-nam, der er halvbror til Nordkoreas leder, blev dræbt i den internationale lufthavn i den malaysiske hovedstad, Kuala Lumpur.

Drabet i lufthavnen har ført til en forværring af forholdet mellem Nordkorea og Malaysia, og det ser ikke ud til at blive bedre foreløbigt.

Nordkorea har nægtet at anerkende den dræbte mands identitet og protesteret efterforskningen på det kraftigste.

Torsdag meddelte Malaysia, at de vil suspendere den visumfri adgang til landet for nordkoreanere af sikkerhedsårsager.

Samtidig er Sydkorea og USA kommet med beskyldninger om, at det var regimet i Nordkorea, som stod bag Kim Jong-nams død.

To kvinder blev onsdag tiltalt for at have dræbt ham med en stærk nervegas.

En obduktion har vist, at Jong-nam døde i løbet af 15-20 minutter, efter at nervegassen VX var blevet smurt på hans ansigt.

Nervegassen betegnes af FN som et masseødelæggelsesvåben og er forbudt i hele verden. En dråbe er nok til at dræbe et menneske.

Overvågningsbilleder fra lufthavnen viser kvinderne nærme sig 45-årige Jong-nam og tørre noget af i Kim Jong-nams ansigt.

Kvinderne er fra Vietnam og Indonesien. De påstår begge, at de troede, de var med i et realityshow, og den indonesiske kvinde har fortalt, at hun fik 630 kroner for det. Hvis de bliver fundet skyldige, risikerer de at blive hængt.

Malaysiske myndigheder efterlyser fortsat syv nordkoreanere med forbindelse til drabet, heriblandt en diplomat og en ansat ved et flyselskab.

Fire af de mistænkte nordkoreanere undslap angiveligt til Nordkorea samme dag, som drabet fandt sted.