Makedonien og Serbien skal hjælpe EU med at styrke grænser

EU-Kommissionen vil have landene Makedonien og Serbien med ind i kampen om at få styr på EU's ydre grænser.

Den fælles europæiske grænse- og kystvagt blev etableret for tre måneder siden med det formål at få bedre styr på EU's ydre grænser.

EU-Kommissionen åbner op for, at den fælles grænsevagt også skal gælde Makedonien og Serbien, som ikke er medlem af EU.

- Vi foreslår nu yderligere konkrete tiltag for at få sat fart på arbejdet, siger den første næstformand for EU-Kommissionen, Frans Timmermans.

Han foreslår, at EU-Rådet indleder forhandlinger med Serbien og Makedonien for at få lov til at udføre "operationelle aktiviteter" på deres territorium.

Det vil blandt andet inkludere en placering af EU-grænsevagter i begge lande.

Den europæiske grænsevagt er et supplement til EU's eksisterende grænseagentur, Frontex.

Den tæller i øjeblikket cirka 1500 personer, og er beregnet til at rykke ud til et medlemsland, hvis det pågældende land har problemer med at opretholde dets ydre grænser.

Da det er en udvikling af Schengen-samarbejdet, er Danmark også med.

Både Serbien og Makedonien er en del af den såkaldte Balkan-rute, som har været en populær vej ind i Europa for mange flygtninge og migranter.