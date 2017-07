Major: Mosul-tab ændrer Islamisk Stats omdømme

Det efterlader et dybt aftryk i gruppens omdømme, vurderer Mikkel Storm Jensen, major og militæranalytiker fra forsvarsakademiet, som følger IS fra et militært perspektiv.

Iraks premierminister, Haider al-Abadi, har udråbt sejr over den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS) i den irakiske storby Mosul.

- Primært er det et slag i deres brand. Mosul gjorde, at IS var anderledes end så mange andre terrororganisationer og oprørsgrupper i området.

- De havde noget, der lignede et rigtigt land med storbyer og alt muligt andet. Det har de efterhånden ikke længere. Nu er de mere reduceret til en normal oprørsgruppe, siger han.

Kampene i byen har stået på i mere end otte måneder. Lørdag var meldingen fra byen, at der var "få meter tilbage", før hele Mosul var under de irakiske styrkers kontrol.

Sidst på eftermiddagen søndag kunne premierministerens kontor meddele, at Abadi var ankommet til "den befriede by Mosul", hvor han ønskede tillykke med sejren.

Men selv om Islamisk Stat er blevet jaget ud af storbyen, er de ikke besejret i hele landet, vurderer militæranalytikeren. Gruppen har nemlig stadig kontrol over andre områder.

- Der er en stor opgave i at drive IS ud af landet og særligt i den sydøstlige del, som de opholder sig i, siger han.

Efter uddrivelsen af Mosul vil gruppens medlemmer ifølge analytikeren arbejde mere som en oprørsgruppe og gemme sig. Det kan skabe problemer for regeringen.

- Når gruppen befinder sig spredt i landområderne, bliver man afhængig af efterretninger fra lokalbefolkningen, påpeger Storm Jensen.

Men store dele af befolkningen mener rent faktisk, at Islamisk Stat er bedre rustet til at styre landet, end regeringen er. Derfor kan de have mulighed for at gemme sig, vurderer majoren.

Mosul kom under Islamisk Stats kontrol i juni 2014 og var gruppens sidste store bastion i landet.