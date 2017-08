Magtfuld republikaner langer ud efter Trumps benådning

Det var en fejl, at den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag aften lokal tid benådede den tidligere sherif Joe Arpaio, der er dømt for at nægte at adlyde rettens ord.

- Ordensmagten har et særligt ansvar for at respektere folks rettigheder i USA. Vi burde ikke tillade, at nogen tror, at det ansvar ikke længere gælder efter denne dom, siger Paul Ryan i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Joe Arpaio er en kendt kritiker af illegal indvandring. Han kalder sig "Amerikas sejeste sherif".

Han blev i juli dømt for se bort fra, at en domstol havde bedt ham om at stoppe ulovlig patruljering i Arizona.

Patruljeringen var primært rettet mod immigranter, der når som helst kunne blive bedt om at vise id for at bevise, at de ikke opholdt sig ulovligt i landet.

Donald Trump var i stand til at benåde Arpaio, da han er dømt for at overtræde den føderale lovgivning.

- Formanden er ikke enig i præsidentens beslutning, siger Paul Ryans talsmand Doug Andres.

Andre prominente republikanere har også langet ud efter Trumps beslutning.

Den republikanske senator John McCain sagde efter benådningen, at præsidenten undergraver respekten for retssamfundet, da Arpaio ikke har vist tegn på, at han fortryder sine handlinger.

Arpaio blev 31. juli dømt for sin forseelse. Hans strafudmåling skulle have fundet sted 5. oktober, hvor han risikerede en maksimumsstraf på seks måneders fængsel og en bøde.