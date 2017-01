- Præsidenten har ansvar for dette lands sikkerhed, siger republikaneren Paul Ryan, som er formand for Repræsentanternes Hus, om Trumps indrejseforbud rettet mod syv lande. Foto: Scanpix/Aaron P. Bernstein

Magtfuld republikaner forsvarer Trumps dekret om indrejser

Republikaneren Paul Ryan understreger i forsvar for dekret, at Trump har ansvaret for USA's sikkerhed.

Verden - 31. januar 2017 kl. 17:21 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Donald Trump har vakt opstandelse over hele verden med et præsidentielt dekret, hvis mål er at stoppe muslimers indrejse til USA. Nu får den amerikanske præsident støtte fra formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Paul Ryan. - Præsidenten har ansvar for dette lands sikkerhed, siger Ryan.

Republikaneren tilføjer, at "forvirringen omkring lanceringen" af forbuddet er "beklagelig". Syv landes borgere er omfattet af et indrejseforbud, der løber over 90 dage. Det drejer sig om Irak, Syrien, Iran, Libyen, Yemen, Sudan og Somalia. I udgangspunktet var også personer med dobbelt statsborgerskab ramt af forbuddet, hvis de også havde statsborgerskab i et af de syv lande, hvor befolkningerne overvejende er muslimske. Trump underskrev dekretet fredag i sidste uge. Det forlød i amerikanske medier, at han først orienterede chefer i ministeriet for indenrigssikkerhed, kort før han satte sin underskrift på dokumentet. Det betød, at der over hele landet var stor usikkerhed om, hvordan det skulle håndhæves. Umiddelbart så det ud til, at politiet tolkede det sådan, at også borgere med dobbelt statsborgerskab - heraf det ene i et af de omfattede syv lande - var forhindret i at rejse ind i USA. Tirsdag har den danske udenrigsminister sagt, at ingen danskere med dobbelt statsborgerskab vil blive berørt af det midlertidige indrejseforbud.