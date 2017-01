Magtballade tvinger Gambias præsident til ed i naboland

Taberen af Gambias præsidentvalg nægter at slippe magten, og derfor er vinderen tvunget til at aflægge ed under lidt usædvanlige omstændigheder.

Det siger Barrows talsmand til det franske nyhedsbureau AFP.

En stor ceremoni var planlagt på et stadion i Gambia, men de planer er ændret, da den afgående præsident nægter at trække sig.

Yahya Jammeh har i et interview med BBC sagt, at han er klar til at lede det vestafrikanske land "i en milliard år" - om Gud vil.

Han har siddet på magten siden et kup i 1994. I dag sidder han meget isoleret i en region, der kræver hans afgang efter præsidentvalget.

Onsdag mistede han støtten fra vicepræsident Isatou Njie Saidy, som har haft posten siden 1997.

Jammeh har ledet landet med dekreter. Han er flere gange blevet kritiseret af menneskerettighedsgrupper for at gå hårdt efter systemkritikere, og han er blevet anklaget for at bruge torturmetoder.

Fristen for præsidenten til at træde tilbage fra sin post udløb ved midnat til torsdag.

Stemningen i Gambia har været spændt siden præsidentvalget i december. Her tabte præsident Jammeh til erhvervsmanden Barrow.

Det skulle have ført til et magtskifte 19. januar.

Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskab (Ecowas) havde truet med at sætte militæret ind for at vælte præsidenten, hvis han ikke havde overdraget magten til Barrow inden fristen.

FN's Sikkerhedsråd stemmer torsdag om en resolution, der støtter Ecowas' bestræbelser på at få gennemført en magtoverdragelse.

Både Senegal og Nigeria har sendt styrker til Gambias grænse.