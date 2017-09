Magasin skal betale stor erstatning for topløse fotos

En fransk domstol har tirsdag afgjort, at et magasin skal betale 100.000 euro, omkring 744.000 kroner, i erstatning for at have bragt fotos af en topløs hertuginde Kate i 2012.

Domstolen dømte også chefredaktøren af magasinet Closer og bladets ejer til hver at betale en bøde på 45.000 euro (omkring 335.000 kroner).