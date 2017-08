Maduro vil straffe modstandere efter Trump-sanktioner

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, siger under en tv-transmitteret tale til nationen fredag aften lokal tid, at han vil retsforfølge politiske modstandere, som han beskylder for at stå i ledtog med USA.

Truslen fra præsidenten kommer, efter at USA har indført sanktioner mod Venezuela, der vil gøre det sværere for den socialistiske leder at rejse nødvendige penge.