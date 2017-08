Maduro vil have flygtet venezuelansk rigsadvokat anholdt

Venezuelas nyligt afsatte rigsadvokat, Luisa Ortega Diaz, siger, at hun vil fremlægge beviser for, at Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har været involveret i alvorlig korruption.

Hun oplyser ikke yderligere om, hvilken type beviser hun vil fremlægge.

Ortega er tirsdag på vej til Brasilien fra Colombia. Her har hun ifølge den colombianske præsident fået tilbudt politisk asyl.

Præsident Maduro svarer tirsdag aften igen ved at sige, at Venezuela vil bede Interpol udsende en international arrestordre på Ortega. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Maduro er Luisa Ortega Diaz og hendes mand "indblandet i alvorlige forbrydelser".

Maduro og hans regering er kommet under voldsom international kritik efter et omstridt valg tidligere på måneden. Her blev der sammensat et råd, hvis primære opgave er at omskrive forfatningen.

Iagttagere både i og uden for Venezuela peger på, at rådet udelukkende er sammensat af Maduro-sympatisører. De ser det som stærkt problematisk, at det nye råd har beføjelser til at lave nye love og gå uden om parlamentet.

Det første, forfatningsrådet gjorde, var at fjerne Luisa Ortega Diaz fra posten som rigsadvokat. Hun har siden marts været en af præsident Maduros mest åbenmundede kritikere.

Hun har nægtet at anerkende det nye råd og dets beslutning om at fjerne hende. Hun flygtede fredag sammen med sin mand til Colombia.