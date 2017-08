Maduro svarer igen på Trumps trussel med en militærøvelse

- Jeg har beordret de væbnede styrkers generalstab til at begynde forberedelserne til en national civil- og militærøvelse for Venezuelas forsvar, siger Maduro foran tusindvis af tilhængere i Caracas.

Fredag sagde Donald Trump, at han overvejer militære løsninger som reaktion på den eskalerende politiske og økonomiske krise i Venezuela.

Den venezuelanske forsvarsminister, Vladimir Padrino, har kaldt Trumps trussel for "vanvittig" og mener, at USA har ladet sin maske falde og nu endelig viser sit sande ansigt med et ønske om at angribe det latinamerikanske land.

Samtidig beskylder præsident Nicolas Maduros administration Donald Trump for at ville stjæle Venezuelas oliereserver, som er de største kendte oliereserver i verden.

Det amerikanske forsvarsministerium oplyser, at det ikke har fået ordre fra Trump om at forberede en militær aktion mod Venezuela.

USA's vicepræsident, Mike Pence, som er på rundrejse i Latinamerika, har sagt, at Trumps trussel står ved magt, men at han håber, at det er muligt at finde en fredelig løsning.