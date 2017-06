Macrons partileder: Valgsejr er en chance for Frankrig

Det store flertal i det franske underhus, som La République En Marche (LREM) ser ud til at få ved søndagens parlamentsvalg, "er en chance for Frankrig".

Barbaroux overtog posten som partiformand efter Emmanuel Macron, da han i maj blev valgt som Frankrigs præsident.

Premierminister Edouard Philippe hylder også mangfoldigheden som "en chance for Frankrig".

- Flertallet vil have en mission: at arbejde for Frankrig, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Med deres stemme har franskmændene med stort flertal valgt håb frem for vrede, optimisme frem for pessimisme, tillid frem for tilbagetrækning, siger Philippe.

Han tilføjer, at regeringen er "ydmyg og målrettet". Den vil arbejde sammen med alle, der er velvilligt indstillet.

Partilederen for det konservative parti Republikanerne, François Baroin, siger, at hans parti vil udgøre en modvægt til LREM.

Republikanerne vil markere forskellene mellem partierne, ikke mindst på skatteområdet.

Den foreløbige stemmeoptælling placerer kort før klokken 21 Republikanerne på en andenplads med omkring 23 procent af stemmerne. LREM står samtidig til 41 procents opbakning.

I Frankrig vælges der kun ét parlamentsmedlem i hver valgkreds. Et partis procentmæssige opbakning på landsplan giver derfor ikke et nøjagtigt billede af, hvor mange pladser partiet får i Nationalforsamlingen.