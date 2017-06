Macron vinder første runde af parlamentsvalg i suveræn stil

Første runde af valget til Frankrigs nationalforsamling blev et triumftog for præsident Emmanuel Macron og hans nystiftede centrumparti, La République En Marche (LREM).

Det franske indenrigsministerium oplyser natten til mandag ifølge flere medier, at alliancen fik 32,6 procent af stemmerne. Republikanerne fik sammen med sine allierede på højrefløjen 21,6 procent af stemmerne foran Front National med 13,2 procent.

Dermed ser det ud til, at præsidenten får et flertal i ryggen, når valget til Nationalforsamlingen bliver afgjort ved den anden runde 18. juni. Ifølge Le Figaro har Macrons valgalliance udsigt til at få mellem 400 og 440 ud af de i alt 577 pladser.

Valget har betydet hårde nederlag for Socialistpartiet og Republikanerne, der traditionelt har siddet ved magten i Frankrig.

Blandt andet går den socialistiske partiformand, Jean-Christophe Cambadélis, ikke videre til anden runde.

Det samme gælder for Benoît Hamon, der var partiets kandidat ved forårets præsidentvalg. Det melder tv-stationen BFMTV.

Socialisterne måtte ifølge opgørelsen fra indenrigsministeriet nøjes med 9,5 procent af stemmerne.

Den franske premierminister, Edouard Philippe, læser den første rundes resultat som et klart tegn på, at franskmændene støtter deres præsident.

- Frankrig er tilbage, siger han på fransk tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Næste søndag vil Nationalforsamlingen repræsentere vores republiks nye ansigt.

Modsat advarer Macrons politiske modstandere de franske vælgere mod at give præsidentens parti flertal ved anden valgrunde.

De mener ikke, at den 39-årige præsident bør få så stor magt, fordi han kun vandt en kneben sejr ved præsidentvalget.

Marine Le Pen, der står i spidsen for det EU- og indvandrerkritiske parti Front National, udtrykker desuden bekymring over, at kun få franskmænd er gået i stemmeboksen.

Hun mener, at det bærer skylden for Front Nationals overraskende dårlige resultat.

- Den katastrofale valgdeltagelse burde rejse spørgsmål om valgreglerne, der holder millioner af vores landsmænd væk fra valgstederne, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kun omkring 49 procent af de stemmeberettigede stemte ved søndagens valg. Det er den laveste valgdeltagelse i årtier.