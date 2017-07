Macron vil tjekke asylansøgere i Libyen

- Idéen er at skabe hotspots for at forhindre folk i at tage vanvittige chancer, når de ikke alle kan komme i betragtning til at få asyl. Vi kommer til dem, siger Macron.

Planen blev præsenteret, da den franske præsident torsdag besøgte et flygtningecenter i det centrale Frankrig.

Macron advarer i samme ombæring om, at de mennesker, der flygter fra fattigdom og ikke krig og forfølgelse, vil blive skuffede.

- Intet land kan tage imod alle de økonomiske migranter, siger han.

Præsidenten tilføjer, at planen vil blive ført ud i livet "denne sommer".

Franske embedsmænd sår derimod tvivl om, hvorvidt centrene kan etableres så hurtigt. De nødvendige sikkerhedstiltag er endnu ikke på plads.

En stor del af de afrikanske migranter og flygtninge, der forsøger at komme til Europa via Middelhavet, sejler ud fra Libyens kyster. Ofte i synkefærdige skuder, som de betaler menneskesmuglere en formue for at få en plads om bord på.

Macron præsenterer sin plan om at tjekke asylansøgere i Libyen kun to dage efter, at han var med til at få en aftale på plads mellem lederne af de to rivaliserende politiske ledelser i landet.

Det giver håb om, at et mere stabilt Libyen igen kan være med til at dæmme op for antallet af migranter, der rejser mod nord.

Siden nytår er over 100.000 flygtninge og migranter rejst fra Nordafrika og til det sydlige Europa. Den farlige færd har kostet mindst 2300 mennesker livet, viser en opgørelse fra Den International Organisation for Migration (IOM).