Macron vil give sin kone en officiel rolle

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge bureauet vil præsidenten komme en officiel udtalelse i de kommende dage.

Gennem Macrons præsidentperiode har han lovet mere gennemsigtighed om præsidentfruens rolle. Den har på nuværende tidspunkt ikke en formel status.

Emmanuel Macron udtalte inden valget, at personen, som bor med præsidenten, må have muligheden for at spille en rolle og blive anerkendt for den rolle, dog uden at blive betalt for det.

Præsidentfruen deltager i de fleste af Emmanuel Macrons møder. Præsidenten lægger ikke skjul på, at Brigitte Macron også fungerer som en tæt politisk rådgiver for ham.

