Macron vil give chefer større magt i lønforhandlinger

Det drejer sig blandt andet om at fastsætte et loft over størrelsen på fratrædelsesgodtgørelser samt at gøre det lettere for de enkelte firmaer at ændre på løn- og arbejdsvilkår.

Arbejdsmarkedsreformen betegnes som en vigtig test for Macron. Fremlæggelsen af den kommer på et tidspunkt, hvor han mister mere og mere popularitet i meningsmålinger.

Frankrigs største fagforening, CFDT, kalder dog reformplanerne for "skuffende".

CFDT-leder Laurent Berger vil dog ikke opfordre sine medlemmer til at gå på gaden 12. september, hvor dele af fagbevægelsen har planlagt demonstrationer.