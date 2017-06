Macron øjner jordskredssejr ved fransk parlamentsvalg

Det vil i så fald være endnu en stor sejr for den 39-årige Macron, der for en måned siden blev valgt som den yngste franske præsident i nyere historie.

Meningsmålinger peger på, at den tidligere bankmands parti, République En Marche (LREM), vil få mellem 75 og 80 procent af sæderne i det franske underhus.

Valgdeltagelsen ventes dog at blive rekordlav, hvilket af eksperter blandt andet ses som et tegn på træthed blandt vælgerne efter syv måneders valgkampagner.

Det tolkes også som en tegn på desillusion, vrede og politikerlede, der kan vise sig at blive et problem for Macrons planer om sociale og økonomiske reformer i landet.

Macrons parti har netop rundet sin et års fødselsdag, og en stor andel af dets kandidater er politiske novicer.

En af Macrons store udfordringer bliver dermed at holde en nyligt sammenbragt flok samlet, når han går i gang med sine reformer.

Han planlægger blandt andet at reformere arbejdsmarkedet, beskære tusindvis af job i den offentlige sektor og investere milliarder i jobtræning og bæredygtig energi.

LREM's rivaler forventer også, at Macron får t flertal ved søndagens parlamentsvalg. Derfor opfordrer de vælgerne til at møde op for at gøre marginen så lille som muligt i håbet om at holde den demokratiske debat i live.

Selv om meningsmålinger peger på et stort flertal til Macron, så viser målingerne også, at vælgerne håber på, at oppositionen vil stå stærkt efter søndagens valg.

- Vi har brug for, at andre partier tager ansvar. Hvis han (Macron, red.) vinder det hele, så vil debatten forsvinde, siger den 54-årige produktionsarbejder Veronique Franqueville, der ikke er tilhænger Macron.

Andre mener, at Macron skal have så stærkt et mandat som muligt ved søndagens valg.

- Jeg stemmer på En Marche-kandidaten. Hvis vi ønsker, at præsidenten skal kunne ændre noget, så må vi give ham flertallet, siger den 25-årige sygeplejerske Aurelie fra Amiens, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn.