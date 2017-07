Macron fordømmer Frankrigs bidrag til Holocaust på årsdag

Dan franske præsident, Emmanuel Macron, fordømmer sit lands samarbejde med nazisterne under Holocaust, og han går skarpt i rette med dem, som forsøger at nedtone franskmændenes rolle, da titusindvis af jøder blev sendt til dødslejrene.

Macron, som søndag deltog i en ceremoni på 75-års-dagen for en massedeportering af franske jøder fra Paris, insisterer på, at det "i den grad var Frankrig, som organiserede dette".

- Ikke en eneste tysker var direkte involveret, siger han og pointerer, at det franske politi samarbejdede med nazisterne.

Macron afviser argumenter fra det franske højrefløjsparti Front National om, at samarbejdsregeringen i Vichy ikke repræsenterede den franske stat.

- En bekvem tanke, men forkert, siger præsidenten.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, var til stede ved ceremonien, hvor Macron også lovede at fortsætte kampen mod antisemitisme.

Han krævede blandt andet en omfattende efterforskning af et drab på en parisisk kvinde, der menes at være blevet offer for antisemitisme.

Macron og fransk-jødiske ledere holdt taler ved Vel d'Hiv cykelstadion nær Eiffeltårnet, hvor fransk politi 16. og 17. juli 1942, havde samlet over 13.000 jøder - deriblandt 4000 børn - for at sende dem i døden.

- For 75 år siden sænkede et tungt mørke sig over denne by, og det var som om værdierne fra Den Franske Revolution - frihed, lighed og broderskab - var blevet knust under antisemitismens støvle, hedder det i en tale, som Netanyahu holdt i Paris for blandt andet overlevende Holocaust-ofre.