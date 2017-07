Macron bebuder omfattende forsamlinger om EU efter brexit

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at han i år vil indlede "demokratiske konventer" for at reformere EU efter Storbritanniens udtræden.

De konventer eller forsamlinger, som skal skabe ny energi i EU, betegnes som meget brede og offentlige begivenheder over hele EU.

Macron fremsatte udspillet i en tale på slottet i Versailles. Det kom, efter at han havde lagt op til omfattende reformer af det franske parlament og det franske valgsystem.

- Opbygningen af EU er blevet svækket ved udbredelsen af bureaukrati og ved en voksen skepsis, som udspringer derfra, hedder det i Macrons tale.

- De seneste ti år har været ubarmhjertige for EU. Vi har klaret kriser, men vi har mistet vores retningsfornemmelse.

- Det tyranni, der skabes af dagsordner, tidsfrister og tekniske problemer skal skaffes af vejen, hedder det i talen. Den opridser de vigtigste mål for Macrons femårige præsidentperiode.

Han siger, at briternes nej til EU sidste år var "et symptom" eller en "fejl".

- Vi må have modet til at gå direkte videre, erklærer Macron, som står tæt sammen med forbundskansler Angela Merkel. Han satser stærkt på at forstærke "EU's tysk-franske akse".

Macron betoner, at de nye konventer vil blive lanceret af Frankrig og Tyskland.

Konventerne eller forsamlingerne er åbne for alle i bestræbelser på at få flere borgere involveret i EU's aktiviteter.

De kommende konventer vil tage form af nationale debatter om Europa og har som erklæret mål at "genstifte EU".

- Hvert medlemsland må selv afgøre, om det går med eller ej, men der ikke længere tid til "hurtige nødløsninger."

Han siger samtidig, at EU må arbejde tættere sammen om at hjælpe politiske flygtninge, mens de må bekæmpe menneskesmugling og styrke grænserne for at stoppe illegal migration.