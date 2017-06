Macron åbner for at lade briterne blive i EU

Det er budskabet fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, efter et møde tirsdag med den britiske premierminister, Theresa May.

Hvis briterne skulle fortryde at have stemt for at forlade EU, så er de velkommen til at skifte mening.

- Selvfølgelig står døren altid åben, så længe forhandlingerne om brexit ikke er afsluttede, siger Macron på et fælles pressemøde i Paris.

I samme ombæring slår han dog fast, at han respekterer det britiske folks beslutning - og at han håber, at forhandlingerne om brexit vil kunne gå i gang hurtigst muligt.

Theresa May var op til sidste års folkeafstemning om fortsat britisk medlemskab af EU tilhænger af at blive i unionen. Men hun har lovet at følge folkets ønske og trække Storbritannien ud af det europæiske samarbejde.

På pressemødet slår May fast, at tidsplanen for de kommende brexit-forhandlinger holder, selv om udfaldet af det britiske valg blev anderledes, end premierministeren havde håbet.

Dermed bekræfter hun, at det første møde finder sted i næste uge.

På den hjemlige front kæmper May ellers fortsat med at danne en regering.

Hendes parti mistede sit absolutte flertal ved sidste uges parlamentsvalg. Valget havde hun udskrevet i håb om at forstærke sit mandat op til EU-forhandlingerne.

På tirsdagens møde blev Macron og May også enige om at iværksætte en handlingsplan mod terror.

Planen indebærer blandt andet at få selskaber bag sociale medier til at gøre mere for at bekæmpe radikalisering på internettet.

- Vi vil gå sammen med teknologiselskaber om denne vitale dagsorden, siger Theresa May.