Politiet mistænker manden bag angrebet foran museet Louvre i Paris for at være den 29-årige egyptiske statsborger Abdallah El-Hamahmy. Han skal få minutter inden angrebet have tweetet - I Allahs navn ... For vores brødre i Syrien og krigere verden over.

Artiklen: Machetemand nægter at udtale sig under politiafhøring

Machetemand nægter at udtale sig under politiafhøring

Fransk politi har søndag indledt afhøringen af en mand, der mistænkes for at stå bag angrebet mod soldater ved det verdenskendte museum Louvre i Paris i fredags.

Den mistænkte blev alvorligt såret af skud i maven, da han bevæbnet med to macheter angiveligt kastede sig frem mod nogle soldater, der patruljerede foran museet fredag.

Under angrebet skal han have råbt "Allahu Akbar" - der oversat betyder, "Gud er størst".

Afhøringen er foregået på hospitalet, efter at mandens tilstand er blevet forbedret. Det oplyser den anonyme kilde.

På baggrund af information fra mandens telefon og turistvisum mener myndighederne at kunne identificere manden som den 29-årige egyptiske statsborger Abdallah El-Hamahmy.

Mandens ansigt stemmer ifølge statsanklager François Molins overens med billedet i det turistvisum, der blev fundet på manden.

Den 29-årige egypter bor i De Forenede Arabiske Emirater. Han rejste ulovligt ind i Frankrig med et fly fra Dubai 26. januar.

Han skal desuden have lejet sig ind i en hotellejlighed i Paris. Efter planen skulle han være rejst ud af landet 5. februar - altså søndag.

Det franske politi har kontaktet embedsmænd i den egyptiske regering i håbet om at få bekræftet den mistænktes identitet gennem en DNA-test. Det oplyser en kilde tæt på parterne.

Politiet efterforsker også Hamahmys twitterkonto, hvor der få minutter inden angrebet blev lavet omkring 12 tweets på arabisk.

- I Allahs navn ... For vores brødre i Syrien og krigere verden over, skrev han, før han i et andet tweet et minut senere refererede til Islamisk Stat.

Som følge af angrebet blev Louvre lukket. Det blev lørdag åbnet for besøgende igen, og her var sikkerhedsniveauet højt med både politi og soldater til at bevogte museet.