Målinger giver Macrons parti flertal i Frankrig

Det konservative parti Republikanerne har 23 procent, viser de foreløbige optællingsresultater fra Frankrigs indenrigsministerium.

På tredjepladsen kommer det højreorienterede Front National med knap ti procents opbakning.

Derpå følger Socialistpartiet med 6,2 procent, viser den foreløbige optælling.

Selve procenttallet giver ikke nødvendigvis et billede af, hvor mange pladser partierne får i parlamentets underhus, Nationalforsamlingen.

En valgstedsmåling lavet af instituttet Kantar Sofres giver LREM 315 af de 577 pladser i Nationalforsamlingen.

Andre målinger lavet af Ipsos og Elabe spår en større sejr til det nye midterparti.

Det mindre parti MoDem, der er i valgalliance med LREM, ser ifølge Kantar Sofres ud til at få omkring 45 pladser.

Det betyder, at de to partier sammen kan sætte sig på 355-360 pladser ifølge Kantar Sofres og Ipsos, mens Elabe vurderer, at de tilsammen vil få mellem 395 og 425 repræsentanter i Nationalforsamlingen.

Flere meningsmålinger havde inden valget peget i retning af, at Macrons nye parti ville få mindst 400 af de 577 pladser.

Macron har brug for et flertal i parlamentets underhus for at få en række af sine varslede reformer vedtaget. Blandt andet vil han reformere arbejdsmarkedet, så det bliver nemmere for arbejdsgiverne at hyre og fyre.

En måling fra Kantar Sofres havde inden valgstedernes lukning forudset en total valgdeltagelse på 43 procent. Hvis det holder stik, vil det være den laveste valgdeltagelse ved et fransk valg i over 60 år.