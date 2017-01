Målinger: Obama slutter som en populær præsident

Det viser målinger fra blandt andet Washington Post, CBS og Gallup.

Kun Franklin D. Roosevelt, den demokratiske præsident fra 1933 til 1945, overstråler dem alle med opbakning fra 71 procent, da han døde kort før afslutningen på Anden Verdenskrig.

Derimod skraber den kommende præsident, republikaneren Donald Trump, bunden, inden han fredag indsættes i embedet.

En måling fra Washington Post/ABC News siger, at han kun mødes med tillid fra 40 procent af amerikanerne. Så lavt har ingen tiltrædende præsident været målt siden demokraten Jimmy Carter i 1977.

Trump var hurtig til at betegne målingen som "svindel".

Da Obama trådte til i 2009, var de tilsvarende målinger for ham over 80 procent.

Obama holdt onsdag sit sidste pressemøde i Det Hvide Hus, og her erkendte han, at han af og til bag lukkede døre bander mere, end han gør ude blandt folk. Men han satte ikke navn på, hvad det er, der gør ham vred.

- Af og til bliver jeg tosset og frustreret, som enhver anden gør. Men der er en kerne i mig, hvor jeg tænker, at vi nok skal klare det.

- Jeg tror på dette land. Jeg tror på det amerikanske folk. Jeg tror på, at der er mere godt end ondt i folk, lød Obamas sidste ord til journalisterne, som han takkede for at være kritiske over for, hvad han foretog sig som præsident.

De faste korrespondenter i Det Hvide Hus ved endnu ikke, om de er købt eller solgt, når Trump tiltræder fredag.

Trumps hold har luftet en idé om, at alle journalister skal ud af Det Hvide Hus. Dér har de ellers været, siden præsident Teddy Roosevelt lukkede dem ind i begyndelsen af 1900-tallet.