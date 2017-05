Målinger: Macron øjner flertal i parlament forud for valg

Et flertal i parlamentet ser ud til at være inden for rækkevidde for den nyvalgte franske præsident, Emmanuel Macron, forud for parlamentsvalget i juni.

Men Macron har brug for et flertal i parlamentet, hvis hans spirende parti, La Republique en Marche, skal have mulighed for at gennemføre dets politik i det splittede land.

En måling fra OpinionWay/ORPI viser, at partiet vil få 27 procent af stemmerne i den første runde af valget til nationalforsamlingen 11. juni.

Målingen forudser, at Macrons parti vil sikre sig mellem 280 og 300 sæder i parlamentets underhus ved anden runde 18. juni. Der kræves 289 sæder for at opnå et absolut flertal.

To andre målinger viser, at Macrons parti vil få 32 procent af stemmerne ved første runde af valget. Dermed går partiet frem med henholdsvis tre og syv procentpoint sammenlignet med målinger foretaget 11. maj og 7. maj.

En fjerde måling viser imidlertid, at blot 45 procent af vælgerne har tillid til Emmanuel Macron som præsident. Endnu færre har ifølge målingen tillid til premierminister Edouard Philippe.

