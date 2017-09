Målinger: Indvandrerfjendsk parti stormer i tysk parlament

Partiet har fået opbakning fra vælgere, der blandt andet er utilfredse med, at forbundskansler Angela Merkel åbnede grænsen for over en million flygtninge i 2015.

I øjeblikket står partiet til mellem otte og 11 procent af stemmerne, hvilket vil give partiet dusinvis af sæder i parlamentet.

Visse målinger tyder endda på, at partiet kan blive Tysklands tredjestørste efter Angela Merkels CDU og det socialdemokratiske SPD.

Hvis målingerne holder stik, vil det være første gang i 60 år, at et parti til højre for Merkels konservative parti tiltrækker sig stemmer nok til at komme i Forbundsdagen.

- Det er noget af en præstation for et højrefløjsparti at nå over grænsen på fem procent, siger Gideon Botsch, der er politisk forsker ved Universitet i Potsdam.

- Tyske vælgere har ikke ønsket at stemme på et højrefløjsparti i de seneste årtier. Tysklands nazifortid er selvfølgelig en af årsagerne til det, tilføjer forskeren.

AfD har gradvist fået mere vind i sejlene de seneste år. Det er ifølge Gideon Botsch sket i takt med, at partiets politik er blevet ekstrem siden etableringen i 2013.

Ved et vælgermøde i sidste uge modtog en af AfD's ledere Alexander Gauland stående ovationer fra et fortrinsvist midaldrende mandligt publikum i byen Pforzheim.

Gauland, der tidligere var medlem af Merkels CDU, udløste sidste år stor forargelse i Tyskland. Det skete, da han sagde, at tyskere ikke skulle bo side om side med sorte fodboldspillere.

I Pforzheim adresserede han igen emnet, som de fleste af hans vælgere bekymrer sig for - flygtningestrømmen fra lande som Syrien, Irak og Afghanistan.

- Kun hvis vi forsvarer Europa mod en ny islamistisk invasion har vi en chance for at bevare flertallet i dette land og overleve, sagde han blandt andet.