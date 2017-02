Måling har 39-årig eksminister som ny fransk præsident

Ny opinionsmåling viser, at Emmanuel Macron vil vinde anden runde af præsidentvalg stort over Marine Le Pen.

Målingen fra Opinionway viser, at Le Pen ville vinde første valgrunde, hvor hun står til at få 26 procent af stemmerne, mens Macron står til at få 23 procent.

En ny fransk opinionsmåling viser, at den 39-årige tidligere økonomiminister Emmanuel Macron vil vinde anden runde af landets præsidentvalg over Front Nationals Marine Le Pen med 65 procent af stemmerne mod 35 procent til Le Pen.

Den konservative kandidat fra det republikanske parti, François Fillon, står i målingen til at få en tredjeplads i første valgrunde med 20 procent af stemmerne.

Det er kun de to kandidater, der får flest stemmer, som går videre til den anden og afgørende runde.

Fillon holder mandag eftermiddag et pressemøde. Her vil han svare igen på beskyldninger om, at han uretmæssigt fik sat sin kone på det offentliges lønningsliste.

Kilder tæt på Fillon siger, at den republikanske konservative politiker har forberedt en offensiv på et tidspunkt, hvor valgkampen for alvor er gået i gang, og hvor han er under pres for at trække sig helt ud af politik.

Fillon har fået store problemer efter skriverier i ugebladet Le Canard Enchaine om hans kone, Penelope.

Hun har været på det offentliges lønningsliste, angiveligt ved Fillons mellemkomst, men der er ikke beviser for, at hun har udført noget arbejde. Samme beskyldninger rettes mod Fillons voksne børn.

- Vi kommer gennem denne prøvelse sammen og marcherer frem mod sejr, siger Fillon i en videobesked på sin Facebookside og tilføjer:

- Stop personhetzen. Nok er nok!

Den 62-årige politiker er en ivrig fortaler for offentlige nedskæringer, mere markedsøkonomi og mere dynamik i Frankrigs stærkt regulerede økonomi.