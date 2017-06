Måling giver valgsejr til Kosovo-koalition

Haradinajs lille AAK-parti har indgået en valgaftale med præsident Hashim Thacis centrumhøjreparti, Kosovos Demokratiske Parti (PDK).

PDK er Kosovos største parti.

Oppositionspartiet Vetevendosje (VV) ser ifølge valgstedsmålingen ud til at få omkring 30 procent af stemmerne.

Kosovos Demokratiske Liga (LDK) står til cirka 27 procent, viser målingen.

Udfordringerne står i kø for det kommende parlament.

Ikke alene skal der tages hånd om et af de store stridspunkter - det lille Balkan-lands grænse til Montenegro - som i maj fældede regeringen.

De 120 folkevalgte skal også håndtere et spændt forhold til nabolandet Serbien, en udbredt korruption og ikke mindst udsigten til, at nogle af de politiske ledere kan blive sigtet for krigsforbrydelser.

En nyetableret domstol skal tage stilling til, om medlemmer af Kosovos Befrielseshær (UCK) begik krigsforbrydelser, da de kæmpede mod serbiske styrker i slutningen af 1990'erne.

Præsident Hashim Thaci og den afgående parlamentsformand, Kadri Veseli, er to af de navne, der kan være at finde på listen over personer, som skal stilles for domstolen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er kun tredje gang, vælgerne i Kosovo går til stemmeurnerne, siden landet løsrev sig fra Serbien og erklærede sig uafhængigt i 2008.

Omkring 1,9 millioner vælgere havde mulighed for at stemme ved valget. Men tidligere på dagen tydede meget på, at mange ikke havde tænkt sig at benytte sig af deres stemmeret.

Klokken 15 havde 27,75 procent af vælgerne afgivet deres stemme. Det var nogenlunde samme tal som ved valget i 2014, hvor valgdeltagelsen endte på 42 procent - det laveste nogensinde.

Valgstederne lukkede klokken 19.