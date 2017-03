Måling: Seerne tager godt imod Trumps tale til Kongressen

En måling foretaget umiddelbart efter præsidentens første møde med Kongressen er gode nyheder for Trump.

Flere politiske eksperter påpeger, at den nye præsident har grund til at være tilfreds med resultatet i målingen.

Stephen Moore, CNN's politiske senioranalytiker, sammenligner resultatet med en måling, der for nylig viste, at kun omkring 44 procent af vælgerne mener, at Donald Trump klarer jobbet som præsident godt.

69 procent af respondenterne siger i CNN's måling, at de er mere optimistiske i forhold til den politiske kurs i landet efter talen.

Omkring lige så mange mener, at Trumps politik vil være god for USA. Umiddelbart før talen var kun 58 procent af respondenterne af den opfattelse.

David Chalian, politisk redaktør for CNN, påpeger imidlertid, at både George W. Bush og Barack Obama fik bedre målinger end Trump efter første møde med Kongressen. Der er dog ifølge Chalian ikke tale om en væsentlig forskel.

- Det er i samme størrelsesorden, og det er ganske gode tal for Trump. Vi ved, at han før talen havde en historisk lav opbakning, og han er en polariserende præsident. Dette er rigtig godt for ham, siger David Chalian.

Donald Trump omtalte under sin tale flere af sine mærkesager og varslede blandt andet en indvandringsreform. Derudover lovede han at gøre sit yderste for at bekæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat.

Præsidenten udnyttede dog også lejligheden til at lufte et budskab om et mere forenet USA.

- Selv om vi er en nation, der er politisk splittet, så er vi også et land, der står sammen om at fordømme had og ondskab i alle dets afskygninger, lød det fra præsidenten.

Donald Trump nåede også at hylde en soldat, der for nylig blev dræbt i Yemen i den første store militære aktion under Donald Trumps administration.

- Ryan døde, som han levede: Som en helt, der kæmpede mod terrorisme og for at sikre vores nation, sagde Trump under talen og kiggede op mod soldaten William "Ryan" Owens' enke, Carryn Owens, der modtog en lang applaus fra forsamlingen.