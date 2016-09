Måling: Putins parti får 44,5 procent ved russisk valg

Ruslands premierminister og partiets formand, Dmitrij Medvedev, siger i en tale til partiets medlemmer, at han forventer, at Forenet Rusland vil få absolut flertal i parlamentet.

- Vi kan roligt sige, at Forenet Rusland har vundet, konstaterer Medvedev i en tv-transmitteret tale.

Præsident Vladimir Putin, som også er ankommet til regeringspartiets hovedkvarter i Moskva, betegner valgresultatet som godt og siger, at vælgerne har stemt på Forenet Rusland, selv om det er barske tider.

- Situationen er ikke let, og det mærker folk. De har et ønske og håb om, at den politiske situation er stabil, siger Putin.

Det var på forhånd ventet, at Forenet Rusland ville blive valgets klart største parti.

Jevgenij Korsak, en 65-årig pensionist i byen Saransk, fortæller, at han har stemt på Forenet Rusland, "fordi det er stærkt og magtfuldt".

En midaldrende mand i byen Velikije Luki i det vestlige Rusland, fortæller til Reuters, at han "selvfølgelig" har stemt på regeringspartiet:

- Vi har ikke brug for andre partier her, siger manden, der ikke vil oplyse sit navn.

Ved det seneste parlamentsvalg for fem år siden fik partiet 49 procent af stemmerne.

Dengang blev valget fulgt af store protester mod Putin i hovedstaden, Moskva, på grund af beskyldninger om valgfusk.

Også denne gang er det kun de fire førende partier - som alle støtter Ruslands regering - der ifølge valgstedsmålingen har klaret spærregrænsen på fem procent.

Valgets næststørste parti bliver Det Liberaldemokratiske Parti, et nationalistisk parti som står til 15,3 procents opbakning, viser målingen fra VTsIOM.

Kommunistpartiet ser ud til at få 14,9 procent, mens partiet Retfærdigt Rusland står til 8,1 procent.

Ingen af de liberale oppositionspartier Jabloko og Parnas, der er kritiske over for Putin, ser ud til at komme over spærregrænsen.

Men nogle af disse partiers kandidater kan stadig blive valgt ind i det russiske parlament, hvis de får tilstrækkeligt med stemmer i de enkelte valgkredse.

Umiddelbart så det ikke ud til, at de russiske vælgere havde særligt stor interesse i valget søndag, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

To timer inden de sidste valgsteder lukkede, havde knap 40 procent af vælgerne stemt, viser tal fra den centrale valgkommission i hovedstaden Moskva.