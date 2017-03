Måling: Flertal i Frankrig mistror Le Pens parti

58 procent regner partiet for en trussel. For fire år siden var det 47 procent.

Der er præsidentvalg til foråret, og Le Pen ser ud til at tiltrække mange stemmer.

De fleste målinger siger, at hun får flest stemmer ved valgets første runde 23. april, men hun får ikke nok til at vinde og skal derfor ud i en anden runde 7. maj.

Her skal de to kandidater med flest stemmer dyste, og her viser målingerne, at hun ikke kan samle flertal.

Le Pen går til valg på en politik, der lægger en skarp kurs over for indvandrere og en kritisk linje over for EU.

Meningsmålingen siger, at 19 procent af vælgerne er helt enige med Le Pens politik.

Et af hendes forslag er, at Frankrig skal trække sig ud af eurosamarbejdet, men her har hun ikke meget støtte. Målingen taler om 22 procent.

Hun vil også give franskmænd førsteret til arbejdspladser i Frankrig, mens udlændinge, der bor legalt i Frankrig, må bag i køen. Denne politik støttes kun af 21 procent.