Måling: Briterne foretrækker Corbyn frem for May

35 procent af vælgerne siger, at de foretrækker Jeremy Corbyn som premierminister, mens 34 procent vil beholde May på posten.

For første gang har den britiske Labour-leder, Jeremy Corbyn, overhalet landets premierminister, Theresa May, i en meningsmåling hvor britiske vælgere bliver spurgt, hvem de foretrækker som premierminister.

Hele 30 procent har ikke besluttet sig, viser målingen, der er foretaget af analyseinstituttet YouGov for The Times.

Theresa May og hendes konservative parti arbejder fortsat på at få en aftale i stand med det lille nordirske parti DUP om at støtte en ny mindretalsregering.

Det Konservative Parti fik et dårligt valgresultat 8. juni, hvor May havde satset på at få et styrket mandat fra vælgerne forud for Storbritanniens forhandlinger med EU om at forlade unionen.

Jeremy Corbyns popularitet tog til under den britiske valgkamp, i takt med at Theresa Mays faldt.

Særligt de unge vælgere hælder mod Corbyn.

Den 68-årige partiformand var ellers meget udskældt både under sidste års formandsopgør i Labour og under valgkampen op til valget 8. juni, hvor The Times betegnede ham som "en ideologisk enspænder" og en "neomarxist".