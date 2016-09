Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn (til venstre), vil have Ungarn smidt ud af EU. Her ses han sammen med den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault (i midten), og Hollands udenrigsminister, Bert Koenders (til højre), under et møde i Bratislava tidligere på måneden.

Luxembourgs udenrigsminister vil smide Ungarn ud af EU

- Enhver, der som Ungarn bygger hegn mod krigsflygtninge eller krænker pressefriheden og retssystemets uafhængighed, burde midlertidigt, eller om nødvendigt for altid, ekskluderes fra EU, siger han.

Den luxembourgske toppolitiker siger samtidig, at Ungarn ikke ville have en chance for at komme med i EU, hvis de søgte om medlemskab i dag.

- Det hegn, som Ungarn bygger for at afskrække flygtninge, bliver hele tiden længere, højere og mere farligt, siger Asselborn.

- Ungarn er ikke langt fra en skydeordre mod flygtninge. Enhver, der vil overvinde hegnet, må regne med det værste, siger han.

Asselborns udtalelser kommer blot tre dage før et topmøde mellem de 27 lande, der bliver i EU, starter i Bratislava, hvor målet er at signalere sammenhold efter briternes beslutning om at forlade EU.

Dermed understreger den luxembourgske toppolitiker endnu engang den dybe splittelse mellem EU-landene i forsøget på at få styr på flygtningekrisen.

Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó, afviser blankt angrebet fra Asselborn, som han ikke mener, at man kan tage alvorligt.

Szijjarto kalder samtidig sin luxembourgske kollega for "nedladende, hovskisnovski og frustreret".

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har længe været på kant med store dele af EU med sin højlydte afvisning af at tage imod flygtninge, som truer med at underminere Europas kristne rødder, mener han.

Han har samtidig sendt EU's flygtningekvoter til folkeafstemning i Ungarn.

2. oktober skal de ungarske vælgere således stemme ja eller nej til EU's obligatoriske system til fordeling af flygtninge ud over de europæiske lande.

EU-Kommissionen ville tirsdag ikke kommentere Asselborns angreb på Ungarn.