Lungebetændelse er dårligt nyt for Clintons valgkamp

Ildebefindende under mindehøjtidelighed puster nyt liv i rygterne om, at Hillary Clintons helbred er svækket.

Diskussionen om den demokratiske præsidentkandidats helbred er for alvor blusset op, efter at hun søndag måtte forlade en mindehøjtidelighed for ofrene for angrebene i New York 11. september 2001.

Den kører igen og igen i medier verden over. Videoen af Hillary Clinton, der vakler og nærmest falder ind i sin bil, er allerede blevet set af millioner af mennesker.

Clinton var ifølge sin læge ved at besvime af dehydrering og blev derfor hjulpet ud til sin bil.

Senere sagde hendes kampagnestab, at hun har lungebetændelse.

- Videoen af Hillary Clinton kører i båndsløjfe her. Det gjorde den også søndag, fortæller USA-kender og redaktør på netmediet kongressen.com Anders Agner Pedersen, der befinder sig i USA.

- Nærmest ligegyldigt, hvilket tændt fjernsyn man kom forbi, så var det den video, der kørte.

Det fornyede fokus på den 68-årige Clintons helbred er dårligt nyt for præsidentkandidaten, mener Pedersen.

- Hun har længe har prøvet at slå spørgsmålet om sit helbred ned én gang for alle, siger han.

- Men republikanerne har gjort alt, hvad de kan, for at holde det i live.

Clinton har aflyst de kommende dages møder i Californien på grund af lungebetændelsen.

Det får dog ikke Det Demokratiske Parti til at sætte spørgsmålstegn ved hendes kandidatur, mener valgforsker ved Aarhus Universitet Derek Beach.

Til gengæld ser partiet gerne, at hun hurtigt får standset rygterne.

- Der er et stigende pres fra demokraterne for, at hun skal offentliggøre sine sundhedsinformationer, siger Beach.

Det er ikke første gang, at Clinton drikker for lidt vand. Som udenrigsminister i 2012 fik hun hjernerystelse efter at være besvimet på grund af dehydrering.