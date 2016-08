Lukas Graham misser prestigefyldt pris ved MTV-show

Prisen blev præsenteret af gruppen Fifth Harmony, der selv vandt prisen i 2014.

Prisen kunne have været en flot afslutning på 2016, der har været et succesrigt år for Lukas Graham.

De fire unge mænd har fået stor ros for optrædener i talkshows som "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" og ved en anden stor prisuddeling, Billboard Music Awards.

Derudover har Lukas Graham i flere uger ligget nummer to på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 med sangen "7 Years".

Der er også succes uden for scenen.

Tilbage i april fortalte forsanger Lukas Graham Forchhammer til Politiken, at han bliver far til september, og at han derfor ville holde pause fra musikken et par måneder.

- Der skal det handle om familien for mig, selv om jeg naturligvis burde være ude at spille og bakke pladen op. Men det her er jo uendeligt meget vigtigere, sagde han til avisen i foråret.