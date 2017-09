Lufthavn i Miami lukker terminal efter skudepisode

Lufthavnen bekræfter på Twitter, at der har været en hændelse, samt at situationen er under kontrol. Terminal J er midlertidig lukket, fremgår det.

Mindst et skud er blevet affyret. Det oplyser unavngivne lufthavnsmedarbejdere til Miami Herald.

Det er uklart, hvad der førte til skyderiet. Avisen skriver, at det af et tweet fra en navngiven person fremgår, at politifolk er set omringe et fly.

Oplysningen er ikke bekræftet fra officiel side. Der er foreløbig ingen informationer om den skudramte persons tilstand.

Forstyrrelsen kommer på et uheldigt tidspunkt, fordi lufthavne mange steder i Florida har ekstraordinært mange rejsende på grund af orkanen Irma, der er på vej mod delstaten.

Guvernøren i Florida har advaret befolkningen mod at ignorere myndighedernes opfordring om at søge i sikkerhed. Irma er en kategori 5-orkan og dermed den potentielt mest voldsomme til at ramme det sydøstlige USA i årtier.

Orkanen har indtil videre hærget adskillige caribiske stater.