Lufthavn i Bangkok stopper britisk journalist med krigsvåben

En politiefterforsker i det asiatiske land bekræfter, at 46-årige Anthony Cheng blev anholdt i lufthavnen Suvarnabhumi i Bangkok mandag.

En britisk journalist, som var på vej til Irak med gasmasker og beskyttelsesudstyr i bagagen, vil tirsdag blive sigtet for ulovlig våbenbesiddelse i Thailand.

- Han vil blive sigtet for at have krigsvåben uden licens, siger Somchart Maneerat.

Briten havde ifølge politiet tre gasmasker og fire plader til beskyttelsesveste i sin bagage. Det er ulovligt i Thailand.

Anthony Cheng rejste sammen med en tysk kollega, Florian Witulski, som også blev anholdt. Den 31-årige tysker blev løsladt mod kaution tirsdag.

Cheng skulle via Tyrkiet til Irak på en opgave for den engelsksprogede tv-kanal CCTV News i Kina.

Den britiske journalist risikerer fængsel i op til fem år, hvis han findes skyldig, forklarer Somchart Maneerat.

Witulski har sagt, at de to journalister ikke kendte Thailands våbenlov. De to havde flere gange tidligere medbragt samme udstyr i lufthavne uden problemer, siger tyskeren.

Gasmasker og beskyttelsesveste betragtes som krigsvåben i det asiatiske land. Den slags kræver en licens.

Masker og beskyttelsesplader, der kan beskytte mod splinter fra artilleribeskydning, benyttes ofte af journalister i krigszoner.

For to år siden blev en fotojournalist anholdt i samme lufthavn, da han havde medbragt en hjelm og noget beskyttelsesudstyr. Sigtelsen blev senere frafaldet.