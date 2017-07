Lovlig pot er den nye store attraktion i Las Vegas

Det skriver den britiske avis The Independent.

Den nye lov tillader personer over 21 år at købe én ounce (knap 30 gram, red.) pot ad gangen i registrerede butikker.

Og det er åbenbart populært. De første dages salg har ifølge nyhedsbureauet AP overgået butiksejernes forventninger.

Mandag var der, som tilfældet også havde været lørdag, køer af potkøbere foran butikkerne, inden de slog dørene op.

- Jeg er rigtig glad for, hvordan salget er gået og fortsætter med at gå. Især i betragtning af at der ikke har været en særlig stor forhåndsomtale, siger Andrew Jolly, leder af Nevadas handelsstandsforening samt indehaver af en af de butikker, der nu har pot på hylderne, til AP.

Vælgerne i Nevada godkendte i november at legalisere pot, men først for to uger siden faldt reglerne for at indlede salg på plads.

Efterspørgslen på pot har været så stor, at butikker hen over weekenden måtte afvise kunder, og mindst én butik holdt længere åbent end normalt.

Omkring 50 personer havde tidligt mandag samlet sig foran butikken Euphoria Wellness i Las Vegas, hvor de ventede på at købe ind, beretter AP.

Butikken havde i weekenden i alt omkring 1000 kunder, som i snit hver købte en kvart ounce pot.

Indtil videre har 44 butikker i Nevada licens til at sælge pot. 39 af disse ligger i eller omkring Las Vegas.

Over 42 millioner turister besøger hvert år "Sin City", som byen også kaldes. Myndighederne regner med, at de vil stå for to ud af tre køb af pot.

Men det er ikke tilladt at tænde en joint hverken inde på en af de mange kasinoer eller på offentlige steder.

Overtrædelse straffes med en bøde på 600 dollar. Pot må kun ryges i private hjem.

Ønsker turister at undgå ventetid i potbutikkerne er det også muligt ifølge AP.

15 turister sprang mandag på "Cannabus", som har lavet en aftale med to butikker i Las Vegas om, at bussens gæster kan komme til omgående.