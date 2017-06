Lord Buckethead scorer 249 stemmer ved britisk valg

Klædt helt i sort indtog han scenen sammen med de andre kandidater, og kunne glæde sig over et personligt stemmetal på 249.

Det efter kampagnen: Lord Buckethead for Maidenhead. Stærkt, ikke fuldstændigt stabilt lederskab.

Han var bare en af mange skøre kandidater til torsdagens valg. Mr Fishfinger fik eksempelvis 309 stemmer i en anden valgkreds.

De mange anderledes kandidater er et resultat af, at det er ganske let at stille op til parlamentet i de lokale valgkredse. Det kræver blot 10 stemmeberettigede underskrivere.

- For at tilskynde, at det kun er seriøse kandidater, der stiller op, kræves der derudover et depositum på 500 pund, skriver det britiske parlament yderligere om kravene.

Hvorvidt den tilskyndelse er stærk nok kan diskuteres. Lord Bucketheads politiske program emmer i hvert fald ikke middelbart af seriøsitet.

Blandt prioriteterne er en afstemning om, om der skal være endnu en afstemning om at forlade EU.

Derudover vil Lord Buckethead nationalisere sangerinden Adele, legalisere jagt på jægere og stoppe for salg af våben til Saudi-Arabien.

Lord Buckethead har spøgt i britisk politik i ganske mange år. I 1987 stillede han op mod jernkvinden Margaret Thatcher i valgkredsen Finchley.

Han måtte dog se sine 131 stemmer slået af hendes over 21.000 af slagsen.

Rumherren stillede også op mod hendes efterfølger som både konservativ leder og premierminister, John Major, i 1992.

Ifølge Lord Buckethead er hans interesser, når han ikke stiller op til valg, at erobre planeter, dominere underlegne racer og tv-serien Lovejoy.