London-borgmester: Vi må ikke lade os kue af terrorister

- Der er intet, som retfærdiggør angrebet. Seks mennesker er dræbt, og flere end 40 er såret. Flere af dem er i kritisk tilstand, siger han.

- En af de ting, vi kan gøre, er at vise, at vi ikke lader os kue. Det kan vi gøre ved at stemme parlamentsvalget torsdag og understrege vigtigheden af vores demokrati, vores borgerlige rettigheder og menneskerettighederne, siger Khan.

Det Konservative Parti med Theresa May i spidsen har valgt at sætte den nationale valgkamp på pause søndag.

Der er søndag morgen ingen melding fra oppositionspartiet Labour, som Sadiq Khan er medlem af.

Han kommenterer ikke den konservative beslutning, men slår fast, at han bakker op om at holde parlamentsvalg 8. juni som planlagt.

- Jeg går ikke ind for at udskyde valget. Jeg er tilhænger af demokratiet og at sikre, at vi stemmer. Vi ved, at en af de ting, terrorister hader, er valg. De hader demokrati, siger Sadiq Khan.

Ved angrebet i London lørdag aften kørte en hvid varevogn først ind i mennesker på London Bridge i den centrale del af byen.

Derefter fortsatte køretøjet til det nærliggende Borough Market, der er kendt for sine barer og restauranter.

Politiet har oplyst, at tre mænd var i bilen. De er alle blevet skudt og dræbt af betjente.

Angrebet kommer, knap to uger efter at en selvmordsbomber udløste en sprængladning efter en popkoncert i Manchester. 22 mennesker mistede livet, og det fik myndighederne til at skrue trusselsniveauet op til "kritisk".

Et par dage senere blev det igen nedjusteret til "alvorligt". Og det var ikke en fejl trods de nye angreb, mener Sadiq Khan.

Borgerne i London kan dog søndag regne med at se mere politi og betjente i gaderne end normalt.

- Terrorister udvikler hele tiden nye måder at angribe os på. På samme måder finder vi nye måder at sørge for borgernes sikkerhed. Derfor vil man også se mere politi på gaden, siger Khan.