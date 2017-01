Löfven og Merkel ønsker stærkt Europa i uroens tid

De to regeringschefer drøftede forholdet til USA, efter Donald Trump er blevet landets nye præsident. De to lod forstå, at de opfatter Trump som en kilde til uro.

Sverige og Tyskland er enige om at arbejde for et stærkt og demokratisk Europa i en urolig tid.

Begge tog de afstand fra Trumps beslutning om at indføre et midlertidigt indvandrings- og besøgsstop i USA over for syv lande i Mellemøsten.

- Der er ingen tvivl om, at vi nu står over for store udforinger. Det er dybt beklageligt, at USA har stoppet for alle rejser for medborgere fra syv lande. Det er alt andet end godt, siger Löfven.

Den tyske kansler understregede, at det er vigtigt, at EU holder fokus på sine egne prioriteter, selv om man samtidig skal i gang med forhandlinger med Storbritannien om udtræden af fællesskabet.

- Vi beklager naturligvis udgangen på den britiske folkeafstemning. Men nu er det vigtigt, at vi samarbejder, så vi fortsat vil have gode forbindelser til Storbritannien.

- Vi skal samtidig ikke glemme vore egne arbejdsopgaver, eksempelvis at skabe et digitalt indre marked, og at bekæmpe arbejdsløshed, samtidig med at vi ikke må glemme ungdommen, siger Merkel.

Sverige og Tyskland var under den store flygtningetilstrømning til Europa i 2015 de lande, der tog imod allerflest mennesker.

Begge udtrykker de håb om, at det vil lykkedes at finde en fælles europæisk flygtningepolitik.

De ønsker, at man på det uformelle EU-topmøde i Malta senere på ugen kan tage fat på flygtningesituationen i Europa, og hvad der skal være femtiden for EU uden Storbritannien.